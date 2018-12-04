Seda Sayan'dan fakir açıklaması

Seda Sayan, geçen günlerde nasıl bir gelin istediğini anlatmıştı. Sayan, 'Oğlum Oğulcan'ın fakir bir kızla evlenmesini istiyorum' demişti. Oğlu Oğulcan da annesine "Neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyorum ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim" şeklinde yanıt vermişti. Sayan'ın bu sözleri çok eleştirilmişti.

"BEN DE FAKİRDİM"

Seda Sayan önceki gün 'Fakir gelin istiyorum' açıklamasına netlik kazandırdı: ''Oğlum fakir kızla evlensin derken fakirleri aşağılıyor gibi oldu. O zaman dizileri de değiştirin ben fakirlikten geldiğimi anlattığım için fakir diyorum. Oğlumun da fakir bir kızla evlenmesini istiyorum derken onun da kızın ailesine faydası olsun istedim. Gönlü fakir kadınım geldiğim yeri, oraları unutmadım. Hala gecekondudayım ben! Oynat Ses Kapa Süre 0:01 / Toplam Süre 0:01 Tam Ekran Kaldı ki Oğulcan'ın fakir bir kıza aşık olmasında ve onunla evlenmesinde ne gibi bir sorun var anlamadım.''