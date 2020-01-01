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Seda Sayan'ın oğlundan 'Ah Geceler' performansı

Oğulcan Engin, 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' sahnesinde annesinin şarkısını söyleyerek sürpriz yaptı.

Haber Merkezi | 01.01.2020 - 19:36..
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in, annesine sürprizi damga vurdu.

Annesinin 'Ah Geceler' adlı parçasını seslendiren Engin, programa katılma amacının annesine doğum günü sürprizi yapmak olduğu söyledi.

Sahnede yerini alan Oğulcan, jüri üyelerini tek tek döndürürken son dönen kişi Seda Sayan oldu.

Seda Sayan'ın oğlundan 'Ah Geceler' performansı - VİDEO

SESİNİ TANIMADI

Seda Sayan, annesinin en popüler şarkısını, onun gibi 'R'lere bastıra bastıra söylemesine rağmen oğlunun sesini tanıyamadı. Oğlunun programa geleceğinden haberi olmayan Seda Sayan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Seda Sayan'ın oğlundan 'Ah Geceler' performansı

Seda Sayan'ın oğlundan 'Ah Geceler' performansı

Seda Sayan'ın oğlundan 'Ah Geceler' performansı

Seda Sayan'ın oğlundan 'Ah Geceler' performansı

Seda Sayan'ın oğlundan 'Ah Geceler' performansı

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