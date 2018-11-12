Seehofer CSU liderliğini bırakıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in de partisinin liderliğini bırakmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Alman haber ajanı DPA'nın parti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Seehofer, Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) liderliğinden istifa edecek. Seehofer'in istifasına ilişkin açıklamasını hafta içinde yapması bekleniyor.

KAN KAYBI SÜRÜYOR

Bavyera'da Hristiyan Demokratlar'ın yaşadığı ağır kan kaybının sancıları devam ederken, Başbakan Angela Merkel bir daha ne parti başkanlığına ne de Başbakanlığa aday olacağını açıklamıştı. Merkel'in bu açıklamalarından sonra İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Horst Seehofer'in de CSU liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.





MERKEL İLE YAŞANAN ANLAŞMAZLIK

Seehofer'in bu kararının İçişleri Bakanlığı için de verileceği konuşuluyor. Bakan Seehofer'in önümüzdeki günlerde görevinden istifa etmesi ve siyasetten çekilmesi bekleniyor.

Daha önce Seehofer iltica ve göçmenlik politikalarında yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Merkel'e istifa resti çekmiş, politikaların düzenlenmesi gerektiğini belirtmişti.





BAVYERA ALMANYA YÖNETİMİNİ KARIŞTIRDI

69 yaşındaki Seehofer'in liderliğini yaptığı CSU, kalesi olarak görülen Bavyera'da geçtiğimiz ay yapılan seçimlerinde yüzde 10'un üzerinde oy kaybederek eyalet meclisindeki mutlak çoğunluğunu yitirmişti. Parti ayrıca 2017'deki seçimlerde kan kaybı yaşamış ve oylarının bir kısmını sağ popülist AfD'ye kaptırmıştı.

