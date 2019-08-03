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Sefaköy'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Aynı yönde seyir halindeki iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri bariyerlere savruldu. Araç içindeki 3 kişi yaralandı.

İHA | 03.08.2019 - 08:55..
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Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Mevki Yanyol Ankara istikametindeki kazada şans eseri ölen olmadı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aynı istikamete seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı.

Sefaköy'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

3 YARALI

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere savrulan otomobilin içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Sefaköy'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza sebebiyle E-5 Ankara istikameti yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor.

Sefaköy'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Sefaköy'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Sefaköy'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

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