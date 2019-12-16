Seferihisar ve Urla'da 113 göçmen yakalandı

İzmir'in, Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında ve Urla ilçesi Zeytineli açıklarında, lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Ekipleri harekete geçti.

SEFERİHİSAR VE URLA'DA 113 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta 53'ü Afganistan, 13'ü Suriye ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere 67 kaçak göçmen yakalandı.

Aynı gün, bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan fiber teknede, Afganistan uyruklu 46 göçmen yakalandı.

Her iki operasyonda yakalanan 113 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.