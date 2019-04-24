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Seferihisar'da 47 kaçak yakalandı

Bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan göçmenler yakayı ele verdi.

DHA | 24.04.2019 - 19:51..
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı, Seferihisar'ın Teke Burnu güneyinde lastik botta bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgedeki ekipler Sahil Güvenlik botuyla bölgeye gitti.

47 KAÇAK GÖÇMEN

Durdurulan lastik bottaki 14'ü Kongo, 11'i Orta Afrika, 8'i Somali, 4'ü Mali, 4'ü Angola, 4'ü Çad, 1'i Kamerun ve 1'i Uganda uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak yakalandı.

33'ü erkek, 12'si kadın, 2'si çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Seferihisar'da 47 kaçak yakalandı

Seferihisar'da 47 kaçak yakalandı

Seferihisar'da 47 kaçak yakalandı

Seferihisar'da 47 kaçak yakalandı

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