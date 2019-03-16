Şehadet parmağını havaya kaldıran Suudi yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan'ın Wellington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Muhsin el-Harbi'nin, terör saldırısında 5 kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtildi.

25 YILDIR YENİ ZELANDA'DA YAŞIYORDU

Harbi'nin oğlu Firas el-Harbi de Suudi Arabistan'ın resmi haber kanalı "Al Ekhbariya"ya yaptığı açıklamada, Suudi Arabistanlı yetkililerin kendileriyle, babasının nakil ve defin işlemleri için iletişime geçtiklerini söyledi.

Harbi, babasının 25 yıldır Yeni Zelanda'da yaşadığını ve ticaret yaptığını dile getirdi.

FOTOĞRAFI SALDIRININ SİMGESİ OLMUŞTU

Muhsin el-Harbi'nin, yaralı olarak sedyede taşınırken işaret parmağı havadayken çekilen fotoğrafı sosyal medyada çokça paylaşılmış ve saldırının simgesi haline gelmişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye yapılan silahlı terörist saldırıda resmi açıklamalara göre, farklı uyruklardan 49 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.