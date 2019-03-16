taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44565
Euro
6.17
Altın
1302.32
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

Şehadet parmağını havaya kaldıran Suudi yaşamını yitirdi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaralanan, 66 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı Muhsin el-Harbi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 14:38..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Şehadet parmağını havaya kaldıran Suudi yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan'ın Wellington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Muhsin el-Harbi'nin, terör saldırısında 5 kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtildi.

25 YILDIR YENİ ZELANDA'DA YAŞIYORDU

Harbi'nin oğlu Firas el-Harbi de Suudi Arabistan'ın resmi haber kanalı "Al Ekhbariya"ya yaptığı açıklamada, Suudi Arabistanlı yetkililerin kendileriyle, babasının nakil ve defin işlemleri için iletişime geçtiklerini söyledi.

Harbi, babasının 25 yıldır Yeni Zelanda'da yaşadığını ve ticaret yaptığını dile getirdi.

Şehadet parmağını havaya kaldıran Suudi yaşamını yitirdi

FOTOĞRAFI SALDIRININ SİMGESİ OLMUŞTU

Muhsin el-Harbi'nin, yaralı olarak sedyede taşınırken işaret parmağı havadayken çekilen fotoğrafı sosyal medyada çokça paylaşılmış ve saldırının simgesi haline gelmişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye yapılan silahlı terörist saldırıda resmi açıklamalara göre, farklı uyruklardan 49 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yıldız Tilbe: Ayasofya ibadete açılsın, izin mi alacağız

Yıldız Tilbe: Ayasofya ibadete açılsın, izin mi alacağız

522
Yeni Zelanda teröristi 5 Nisan'a kadar gözaltında

Yeni Zelanda teröristi 5 Nisan'a kadar gözaltında

112
Londra'da Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdılar

Londra'da Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdılar

114
Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto

123
Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

63
İngiliz basınında Yeni Zelanda saldırısı

İngiliz basınında Yeni Zelanda saldırısı

63
ABD'nin F-35 programında 2.1 milyar dolarlık kayıt dışı

ABD'nin F-35 programında 2.1 milyar dolarlık kayıt dışı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir