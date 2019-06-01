Şehidin ailesi acı haberi tarlada çalışırken aldılar

Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Alıcı'nın acı haberi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine ulaştı. Tarlada çalışırken oğullarının şehit olduğu haberini alan anne ve baba gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin anne ve babası acı haberi ilçeye 44 kilometre uzaklıktaki Kuzköy'e bağlı Şahanbaşı Yaylası'ndaki tarlalarında çalışırken aldı.

İbrahim Alıcı'nın şehadet haberini Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan yaylaya giderek verdi.

"DÜŞMANLARI SEVİNDİRMEYECEĞİM YAVRUM"

Şehidin anne ve babası acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Daha sonra şehidin anne ve babası ambulansla yayladan alınıp ilçe merkezindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan evlerine getirildi. Şehidin annesi Yeter Alıcı eve girerken, "Düşmanları sevindirmeyeceğim yavrum" dedi.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş İbrahim Alıcı'nın yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.