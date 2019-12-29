taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa 

1996'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Denizlili jandarma komando er Hüseyin Kuş için dua okutuldu

DHA | 29.12.2019 - 18:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şırnak Silopi'de, 30 Aralık 1996'da, PKK'lı teröristlerce Ercan Şahin Sınır Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma komando er Hüseyin Kuş için ailesi, dua okuttu.

Şehit Kuş'un silah arkadaşları, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından Denizli Sarayköy'e geldi.

Kuş'un 80 asker arkadaşı, şehit babası Osman Kuş'un elini öpüp, duaya katıldı. Kuş'un arkadaşları, daha sonra şehitliğe geçerek, mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup, karanfiller bıraktı. Ziyaretin ardından şehit Hüseyin Kuş'un komutanları ve silah arkadaşları, Sarayköy Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Necati Özbaş tarafından ilçedeki kültür merkezinde ağırlandı.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK VEFA"

Başkan Özbaş, şehit Hüseyin Kuş'un mezarının arkadaşları tarafından her yıl ziyaret edilmesinin, örnek davranış olduğunu belirterek, "Sizlerle bir araya geldiğimde her zaman tüylerim diken diken oluyor. Ercan Şahin Sınır Karakolu'nun ayrı bir hikayesi var. Hepinizin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Kahramanlık destanınız hala devam ediyor. Şehidimizi ve ailesini 23 yıldır hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Gösterdiğiniz vefa, Türkiye'ye örnek oluyor" dedi.

O dönemde Kuş'un komutanlığını yapan Albay Mustafa Mercan ise "8 bin 400 gün önce maalesef Hüseyin Kuş'u ailesine teslim edemedim. O gün bugündür, yapabildiğimiz tek şey, babasının yanında olduğumuzu göstermek. Evlatları olarak sürekli her derdine koşmak istedik. Buradaki bütün kardeşlerim nefes aldıkça bu gelenek devam edecek. Şehidimizin bu yıl 23. anma töreni. İnşallah diğer yıllarda da bir araya geleceğiz" diye konuştu.

Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa  -1

Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa  -2

Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa  -3

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beren Saat, Netflix'teki eşcinsel içerikleri savundu

Beren Saat, Netflix'teki eşcinsel içerikleri savundu

310
Ozan Tufan'ın yeni kız arkadaşı

Ozan Tufan'ın yeni kız arkadaşı

93
Ali Babacan, Erhan Usta'ya teklif götürdü

Ali Babacan, Erhan Usta'ya teklif götürdü

262
Ümraniye'de Noel baba tartışması

Ümraniye'de Noel baba tartışması

766
Doğu Perinçek şarkı söylemeye çalıştı

Doğu Perinçek şarkı söylemeye çalıştı

54
Yerli otomobille ilgili capsler

Yerli otomobille ilgili capsler

156
HDP, Türkiye'nin yerli otomobilini beğenmedi

HDP, Türkiye'nin yerli otomobilini beğenmedi

513
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir