taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3938
Euro
7.136
Altın
1469.13
Borsa
89039.53
Gram Altın
303.871
Bitcoin
31203.49

Şehidin eşi bir kız çocuğu dünyaya getirdi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un, hamile olan eşi doğum yaptı.

İHA | 16.03.2020 - 14:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

26 Şubat'ta İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, baba olmaya hazırlanıyordu.

Eşi şehit olduğu zaman 8 aylık hamile olan Özlem Elibol, bu sabah Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doğum servisine alınan Elibol, 3 kilo 100 gram ağırlığından 1 kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğa Zeynep ismi verildiği öğrenildi.

Şehidin eşi bir kız çocuğu dünyaya getirdi

BABASININ ALDIĞI HEDİYELER YÜREK BURKTU

Özlem Elibol'un, eşi Şükrü Elibol’un şehit olmadan önce aldığı ve üzerinde Zeynep yazan elbiselerin fotoğraflarını sosyal medya hesabında “Babasının kızına hediyeleri“ şeklinde paylaşmış ve yürek burkmuştu.

Şehidin eşi bir kız çocuğu dünyaya getirdi

Şehidin eşi bir kız çocuğu dünyaya getirdi

İlginizi Çekebilir
Malatya'da silah ticareti yapan 14 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mermi satın aldıkları belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da kahvede oturan adam tabancayla vuruldu
Alacak verecek meselesi yüzünden eski elemanı tarafından, bacağından vurulan yaşlı adam hastaneye kaldıralarak tedaviye alındı.
Başsavcılık sahte belgeye ilişkin soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Korona, online alışverişleri yüzde 80 artırdı
Türkiye'de korona salgını sonrası, özellikle mart döneminde online mağazalardan yapılan alışverişler de büyük artışlar oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
785
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
90
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
323
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
159
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
199
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
63
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir