Şehidin eşi bir kız çocuğu dünyaya getirdi

26 Şubat'ta İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, baba olmaya hazırlanıyordu.
Eşi şehit olduğu zaman 8 aylık hamile olan Özlem Elibol, bu sabah Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doğum servisine alınan Elibol, 3 kilo 100 gram ağırlığından 1 kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğa Zeynep ismi verildiği öğrenildi.
BABASININ ALDIĞI HEDİYELER YÜREK BURKTU
Özlem Elibol'un, eşi Şükrü Elibol’un şehit olmadan önce aldığı ve üzerinde Zeynep yazan elbiselerin fotoğraflarını sosyal medya hesabında “Babasının kızına hediyeleri“ şeklinde paylaşmış ve yürek burkmuştu.