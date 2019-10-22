Şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un son paylaşımı

Fırat Kalkanı Operasyonu’nda yaralanmasının ardından kaldırıldığı Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, toprağa verildi.
AİLE VE YAKINLARI ASKER SELAMI VERDİ
Şehidin naaşı öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki’nde kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak askeri törenle defnedilmek üzere Cebeci Şehitliği’ne götürüldü. Şehidin uğurlanması esnasında ailesi ve yakınları asker selamı verdi.
NİŞANLISI GELİNLİĞİYLE GELDİ
Şehidin nişanlısı Songül Aydemir ise cenaze törenine gelinliğini giyerek geldi.
ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI
Şehit Coşkun'un, Barış Pınarı Harekatı başladıktan 2 gün sonra sosyal medya hesabından Tevbe Suresi'nin 41'inci ayetini paylaştığı ortaya çıktı. Üzerinde, 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazan fotoğrafta, "Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin" ifadeleri yer aldı.