Şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un son paylaşımı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanıp hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un en son; "Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin" yazılı ayeti paylaştığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa görüştü.

Demhat Egit ve Cemil Amed kod adlı YPG'li teröristler Mehmetçiğimiz tarafından imha edildi.

YPG'li teröristler Demhat Egit ve Cemil Amed öldürüldü

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Ronaldo'ya 100 milyon euroluk teklif

Ronaldo'nun Instagram hesabını 1 yıllığına kiralamak isteyen ABD'li bir yatırım şirketi, Portekizli yıldıza 100 milyon euro teklif etti.