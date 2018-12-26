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Şehidin son yolculuğunda küçük çocuklardan asker selamı

Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Yakup Gitmez’in toprağa verildiği Kocaeli’de, cenaze namazı sırasında asker selamı yapan iki çocuk dakikalarca şehidin naaşının yanında bekledi.

İHA | 26.12.2018 - 18:39..
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Aralık ilçesinde dün Kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in naaşı Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli'ye getirildi.

GÖZLERİNİ ŞEHİDİN ÜZERİNDEN AYIRMADILAR

Gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirilen Gitmez, Darıca Hacı kemal Deste Başı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze töreninde şehidin naaşının yanına gelen 2 çocuk dakikalarca bir eliyle asker selamı yapıp diğer ellerinde tuttukları Türk Bayrağı ile beklediler.

Bir an olsun şehit Uzman Onbaşı Yakup Gitmez’in tabutundan gözlerini ayırmayan çocuklar, yaklaşık yarım saat boyunca şehide asker selamı verip beklediler. Şehidin akrabası olduğu öğrenilen küçük çocuklar daha sonra cenaze namazının başlaması ile şehidin naaşından uzaklaşarak uzaktan izlediler.

Şehidin son yolculuğunda küçük çocuklardan asker selamı VİDEO


Şehidin son yolculuğunda küçük çocuklardan asker selamı

Şehidin son yolculuğunda küçük çocuklardan asker selamı

Şehidin son yolculuğunda küçük çocuklardan asker selamı

Şehidin son yolculuğunda küçük çocuklardan asker selamı

Şehidin son yolculuğunda küçük çocuklardan asker selamı

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