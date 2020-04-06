Şehir dışından dönen vatandaştan örnek davranış

Bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Yıldız, yaklaşık 7 ay önce görevlendirmeyle gittiği İstanbul'dan görevinin tamamlanmasıyla Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki evine döndü.

Gelmeden önce ailesini arayarak evin bahçesinde bir çadır kurmalarını isteyen Yıldız, kendisini burada karantinaya aldı.

Evinin bahçesine kurduğu çadırda kendisini karantinaya aldı VİDEO

"ÖNEMLİ OLAN AİLEMİN SAĞLIĞI"

Bir rahatsızlığı bulunmadığını, bunu tedbir amacıyla yaptığını söyleyen Yıldız, "Yaklaşık 14 gün kendimi izole ederek çadırda kalmam lazım. Hiçbir şekilde ailemle yakınlaşmıyorum, tüm ihtiyaçlarımı burada kendim görüyorum. Yemeğimi kapıya bırakıyorlar. 5 yaşında bir kızım var 14 gün sonra hasret gideririz. Önemli olan ailemin sağlığı." ifadelerini kullandı.