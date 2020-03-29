Şehir hastaneleri virüsün yayılmasını engelledi

Tüm dünyada can almaya devam eden koronavirüs Çin’de ve Avrupa’da sağlık çalışanları arasında da görülürken, gözler Türkiye’de son 15 yılda yapılan geniş kapalı alanlara sahip şehir hastanelerine çevrildi.

Çin’de yapılan bir araştırmaya göre 81 bin enfekte vakanın yüzde 40’ının hastane bulaşımı olması sebebiyle yayıldığı ortaya çıkarken, Türkiye’deki kapalı alanları 450 bin metrekare ve üzerindeki şehir hastaneleri virüsün Türkiye’de yayılma hızını yarı yarıya düşürmüş durumda.

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Hastanelerin fiziki koşullarının ön plana çıktığı bir dönem olduğuna vurgu yapan Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Dursun Topal, "Geniş alanlar insanların birbiriyle temasını azaltması açısından hasta ve çalışan güvenliği için çok önemli. Bu bağlamda şehir hastaneleri hasta ve çalışan güvenliği açısından ön plana çıkıyor. Bursa Şehir Hastanesi 475 bin metrekare kapalı alanı, merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla salgınla mücadelede Türkiye’nin en yetkin ve en güvenli hastanelerinden biri." dedi.

Bursa Şehir Hastanesi’nde 30 adet diyaliz ünitesi, 15 yataklı doğum salonu, yanık merkezi, kapsamlı onkoloji merkezi, inme merkezi, el cerrahisi, uyku laboratuvarı, tüp bebek merkezi, 18 yataklı palyatif bakım, 8 adet iyotlu tedavi odası, genetik laboratuvarı, talasemi tedavi alanı, robotik ilaç hazırlama alanı, TPN ünitesi, kemoterapi ünitesi, travma ünitesi, anne oteli, 10 adet mahkum odası bulunuyor.