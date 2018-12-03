Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren, megakent İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de AVM’lerin konumu tartışma konusu haline geldi.

Alışveriş merkezlerinin sayısının fazla olduğu Avrupa’da durum Türkiye’den biraz daha farklı.

KENT DIŞINA İNŞA EDİLİYOR

Avrupa’nın pek çok kentinde AVM’ler kent dışına inşa ediliyor. Böylelikle, şehir içi trafiğinde de AVM ziyaretçilerinin neden olduğu trafik yoğunluğu yaşanmıyor.

Yenibosna'da hafta sonunda yaşanan AVM trafiğinin havadan görüntüleri de, trafik sorununu gözler önüne seriyor.

Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi ViDEO

TÜRKİYE'DE 448 AVM VAR

2018’in ilk 10 ayında hizmete giren 19 yeni alışveriş merkeziyle birlikte Türkiye genelinde aktif AVM sayısı 448’e yükseldi. En çok AVM, 145 adet ile İstanbul’da bulunuyor. Ankara 38 adet ile ikinci, İzmir ise 28 adetle üçüncü sırada yer alıyor.

Ekim sonu itibarıyla açık olan AVM’lerdeki toplam 13 milyon 326 bin metrekarelik toplam alanın yüzde 39’u İstanbul’da bulunuyor.