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Şehir Tiyatroları 26 oyunla seyirciyle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2'si yeni 26 oyunla seyircinin karşısına çıkacak.

Haber Merkezi | 24.09.2019 - 15:22..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ekim ayında 2’si yeni, 26 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

SAHNELENECEK OYUNLAR

İki Efendinin Uşağı, Ay Carmela, Vahşi Batı, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Amanvermez Avni, Söz Veriyorum, Macbeth, Bizim Aile, Şahane Züğürtler, Saadet Hanım, Tatlı Kaçık, On İki Öfkeli Adam, Kahvede Şenlik Var, Hayal-i Temsil, Uzlaşma, Ocak'ta Bahar, Can Yeleği, Ben Çağırmadım, Hisse-i Şayia, Matruşka, Geç Kalanlar, Komik-i Şehir Naşit Bey, Hastalık Hastası, Nora-Bir Bebek Evi, Felatun Bey Rakım Efendi, Son.

Şehir Tiyatroları 26 oyunla seyirciyle buluşacak

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