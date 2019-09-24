Şehir Tiyatroları 26 oyunla seyirciyle buluşacak

Vatandaşların 50 yıldır kullandığı yolu kapatan tapu sahibi, "Bu en doğal hakkım" dedi.

Bazı bitkisel çaylar; mide bulantısı, kabızlık, hazımsızlık ve daha birçok konuda bizlere yardımcı olabiliyor. Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, sindirimi artıran 6 çayı paylaştı.

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Her yeri ekran olan 3 bin dolarlık telefon: Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi, her yeri ekran olan Mi Mix Alpha modelini tanıttı. Tasarım olarak oldukça şık duran telefonun fiyatı ise oldukça pahalı.