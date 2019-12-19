Şehir Üniversitesi Marmara Üniversitesi'ne devredildi

Uzun süredir tartışmalara neden olan Şehir Üniversitesi'nin geleceği hakkında nihai karar açıklandı.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin durdurulması ve idaresi garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devredilmesi üzerine Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK) açıklama geldi.

"EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN AKSAMASI ARTIK KAÇINILMAZ"

YÖK'ten yapılan açıklamada, '' Yüksek Öğretim Kurumu'ndan "Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi’nin “Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması”na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.