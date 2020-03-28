Şehirler arası seyahat edeceklere sağlık kontrolü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi yeni uygulama hayata geçirildi.

Saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılacak şehirler arası otobüs seferlerinde yer almak için izin alan yolcular ile özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlar için şehir giriş ve çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak.

14 GÜN KARANTİNA

Kontrol noktalarında seyahat nedenleri ve güzergahları sorulacak vatandaşların vücut ateşleri ölçülecek, yüksek ateşli olanlar 14 gün karantinaya alınacak.

OTOBÜS SEFERLERİNDE DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs seferleriyle ilgili olarak, "Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz tamamen. İzin dışında, mücbir bir sebebin dışında otobüslerini kısıtlamak için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. O da doğru buldu." diye konuşmuştu.