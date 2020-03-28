taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Şehirler arası seyahat edeceklere sağlık kontrolü

Vatandaşların vücut ateşleri ölçülecek, yüksek ateşli olanlar 14 gün karantinaya alınacak.

AA | 28.03.2020 - 15:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi yeni uygulama hayata geçirildi.

Saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılacak şehirler arası otobüs seferlerinde yer almak için izin alan yolcular ile özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlar için şehir giriş ve çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak.

14 GÜN KARANTİNA

Kontrol noktalarında seyahat nedenleri ve güzergahları sorulacak vatandaşların vücut ateşleri ölçülecek, yüksek ateşli olanlar 14 gün karantinaya alınacak.

Şehirler arası seyahat edeceklere sağlık kontrolü

OTOBÜS SEFERLERİNDE DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs seferleriyle ilgili olarak, "Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz tamamen. İzin dışında, mücbir bir sebebin dışında otobüslerini kısıtlamak için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. O da doğru buldu." diye konuşmuştu.

İlginizi Çekebilir
Elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verdi
Antalya'da, kaçak elektrik kullanan Ahmet B., yan binaya hat çekmeye gelen görevlilerin aracını, kendisinin hattını keseceklerini düşünerek ateşe verdi.
Konya'da 142 bin maske ele geçirildi
Polis ekiplerince koronodan dolayı 142 bin maskeyi stok yapan şahsın deposuna operasyon düzenlendi.
Sabiha Gökçen'de korona nedeniyle uçuşlar durduruldu
Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir karar alarak, saat 20:00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurdu.
Minibüsçüden tepki: Bizi kurtarmaz bu şekilde
Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımada yolcu sayısının yarıya düşürülmesi uyarısına Esenyurt’ta ki bazı minibüsler uymadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
1058
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
592
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
1121
New York'taki hastanelerin korona tablosu
New York'taki hastanelerin korona tablosu
239
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
96
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
309
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir