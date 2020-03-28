Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valililiğine gönderdiği genelgede, koronavirüsün fiziksel temas ve hava yolu ile çok hızlı bulaştığı ve enfekte insan sayısının çok hızlı arttığına dikkat çekilerek, "Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır" denildi.

SEYAHAT İÇİN İZİN BELGESİ DÜZENLENECEK

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak ek tedbirler alınmasının zaruri olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan ek tedbirler kapsamında; Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17.00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir. Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi' belgesi düzenlenecektir."





SEFERLER, SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA

Seyahat İzin Kurulunun vali ve kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi veya konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır. Seyahat İzin Kurulunca, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır. Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecektir. Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir."

ŞEHİR İÇİ SERVİSLER YASAKLANDI

Genelgede ayrıca, bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır. İzinsiz yolculukların önlenmesi için valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacaktır. Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır."