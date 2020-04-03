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Şehirler arası otobüsler Yenikapı'ya park edildi

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından otobüsler, Yenikapı miting meydanını doldurdu.

DHA |
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Şehirler arası otobüsler Yenikapı'ya park edildi

 

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, şehirler arası yolcu taşımacılığı  sınırlandırıldı.

Yolcu taşımacılığına getirilen sınırlamanın ardından otogarlar boşaldı.

İstanbul'da çok sayıda otobüs, Yenikapı miting alanına park edildi.

Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu -2

SALGIN BİTENE KADAR BURADA KALACAKLAR

Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek, alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu. Otobüslerin, koronavirüs salgını sona erip yeniden şehirler arası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi.

Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu -1



Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu -3

Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu -4

Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu -5

Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu -6

Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu -7

Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu -8

Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu -9

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