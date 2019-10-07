Şehit adının verildiği park tahrip edildi

Kars Kağızman Hükümet Konağı arkasında bulunan ve dönemin Jandarma Bölük Komutanı olan 2015 tarihinde Tunceli’de PKK’lı teröristlerce şehit edilen Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel tarafından Hükümet Konağı arkasında yaptırılan parka yine Şehit Piyade Er Erdal Oral’ın adı verilerek hizmete açılmıştı.

TAHRİP EDİLDİ

Geçen süre içerisinde bakılmayan park kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edilerek, kullanılamaz hale getirildi. Bütün malzemeleri sökülerek tahrip edilen park, vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Parkın bir an evvel içler acısı durumdan kurtarılmasını isteyen vatandaşlar, yetkilileri duyarlı olmaya davet etti.