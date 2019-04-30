Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramış, linç girişimine maruz kalmıştı. Saldırının üzerinden geçen bir haftanın ardından şehit ailelerinden Kılıçdaroğu'na destek geldi.

ŞEHİT AİLELERİNDEN KINAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Hacı Şahin ve Dernek üyelerini TBMM’de kabul etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcileri ve şehit aileleri Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki odasında ağırlanırken dernek Başkanı Hacı Şahin, Çubuk’ta Kılıçdaroğlu'na yönelik, yaşanan linç girişimini kınadıklarını, büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Özkoç, Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletirken şehit aileleri Kılıçdaroğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.