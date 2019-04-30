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Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na destek

Geçtiğimiz günlerde şehit cezanesinde linç girişimine maruz kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit ailelerinden "yanındayız" mesajı geldi. Aileler Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 22:18..
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Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na destek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Ankara Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramış, linç girişimine maruz kalmıştı. Saldırının üzerinden geçen bir haftanın ardından şehit ailelerinden Kılıçdaroğu'na destek geldi.

Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na destek

ŞEHİT AİLELERİNDEN KINAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Hacı Şahin ve Dernek üyelerini TBMM’de kabul etti.

Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na destek

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcileri ve şehit aileleri Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki odasında ağırlanırken dernek Başkanı Hacı Şahin, Çubuk’ta Kılıçdaroğlu'na yönelik, yaşanan linç girişimini kınadıklarını, büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na destek

Özkoç, Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletirken şehit aileleri Kılıçdaroğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na destek

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