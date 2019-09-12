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Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

Sosyal medyada şehit ailesine hakaret eden ve etnik ayrımcılık yapmak amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayan zanlı polis ekiplerince Zeytinburnu'nda gözaltına alındı.

İHA | 12.09.2019 - 01:09..
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Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden Bahoz Erdal adını kullanarak şehit ailesine hakaret eden ve etnik ayrımcılık yapmak amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayan şahsın kimliği tespit edildi.

Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

İ.H.S. isimli şahsın Zeytinburnu’nda ikamet ettiğini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. İ.H.S. bugün Zeytinburnu’nda yakalanarak gözaltına alındı.

Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

KIZ KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Polis ekipleri İ.H.S.’nin yaşadığı eve giriş yaptığı sırada şüphelinin kız kardeşi olduğu belirlenen H.K.S. isimli şahıs polis ekiplerine fiziksel müdahalede bulunduğu öğrenildi. Polislere yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden H.K.S. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

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