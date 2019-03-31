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Şehit ailelerine oy kullanabilmeleri için ücretsiz taksi

Kütahya’da taksicilik yapan Kadir Çağlar, sandığa gidecek şehit yakınlarından ücret almıyor.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 14:56..
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taksicilik yapan Kadir Çağlar, aracıyla oy kullanmak için gidecek olan şehit yakınlarından ücret almadığını söyledi.

"NE MUTLU BİZE"

Şehit ailelerine büyük vefa duyduğunu ifade eden Çağlar, şunları kaydetti: "Taksicilik mesleğini, 8 yıldan bu yana Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde devam ettirmekteyim. Biz taksiciler olarak bir nebze de olsa şehit ailelerine ve yakınlarına yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Bugün her kişinin, özellikle de şehit ailelerimizin görevini yerine getirebilmesi için bu hizmeti sunuyoruz."

Şehit ailelerine oy kullanabilmeleri için ücretsiz taksi

Şehit ailelerine oy kullanabilmeleri için ücretsiz taksi

Şehit ailelerine oy kullanabilmeleri için ücretsiz taksi

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