Şehit ailesine komşu kızlarından darp

2010 yılında Kastamonu'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan hava piyade uzman çavuş Ahmet Erdönmez'in 70 yaşındaki annesi Havva Erdönmez, 2 gün önce, iki komşusuyla birlikte ikamet ettikleri apartmanın merdivenlerine oturarak sohbet etmeye başladı.

Bu sırada aynı apartmanda oturan komşularının iki kızı, merdivenlerden çıkarken şehit annesine merdiveni işgal ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Bir süre sonra aşağı inen iki kız kardeş, komşularıyla merdivende oturan şehit annesiyle tartışmaya başladı.

ŞEHİT BABASI MERDİVENDEN YUVARLANDI

Pencereden eşinin kız kardeşlerle tartıştığını gören 72 yaşındaki şehit babası Tahsin Erdönmez de aşağı indi. Kavgaya dönüşen olayda şehit annesi ile babası darbedildi. Merdivenlerden yuvarlanan baba Tahsin Erdönmez ile anne Havva Erdönmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.





"KAFAMA GÖZÜME VURDU"

Şehit annesi Havva Erdönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, apartmanın merdivenlerinde otururken iki kız kardeşin "Burası oturma yeri mi?" diyerek kendisine tepki gösterdiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine kız kardeşlere "geçecek kadar yer olduğunu" söylediğini anlatan anne Erdönmez, "Elimi kaldırınca vuracak zannetti. Bana hücum etti, kafama, gözüme vurdu. Yanımıza gelen eşimin de boğazına sarıldı. Sonra eşimin yere düştüğünü gördüm." dedi.





"GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

Baba Tahsin Erdönmez de pencereden eşinin komşularıyla tartıştığını görünce aşağı indiğini anlattı.

Kız kardeşlere sözlü olarak tepki gösterdiğini dile getiren baba Erdönmez, "Nasıl oldu bilmiyorum. Merdivenlerden yuvarlandım, hastanede gözümü açtım." diye konuştu.



