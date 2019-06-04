Şehit ailesinin acılı bayramı

Karadeniz'de bir mahallede iki şehir

1 Bursa'da 150 yıllık bayram geleneği Bursa’nın Orhaneli ilçesinde adak geleneği bu yıl da hayata geçirildi.

2 Kilis’te silahlı kavga: 1 ölü Kilis'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 45 yaşındaki Aydın Arpaç, hayatını kaybetti.

3 Ali İhsan Yavuz'a göre Binali Yıldırım mağdur edildi Binali Yıldırım, mağdur olduğunu söylemeyi bıraktı, esas mağdurun millet olduğunu dile getirmeye başladı. Ali İhsan Yavuz ise bu konuda ısrarcı.

4 Karadeniz'de bir mahallede iki şehir Yarısı Ordu diğer yarısı ise Samsun'a ait yol, bölgede oturan yöre halkına bayram namazını iki dakika arayla kıldırtıyor.

5 Üniversite öğrencisi otostopla 80 ili gezdi 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilara Özkan, üniversite eğitimine ara vererek 80 ili otostopla ziyaret etti. Özkan, gitmediği son il olan Hakkari'ye ise Ramazan Bayramı'ndan sonra gidecek.

6 Alman basını: Werder Bremen Karius'u istiyor Alman basını, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Karius'un Bundesliga'ya dönebileceğini yazdı. Werder Bremen, 25 yaşındaki kaleciyi kiralamak istiyor.