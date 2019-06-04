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Şehit ailesinin acılı bayramı

Tunceli'de PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Eren Yücel’in cenazesi, memleketi Adana’da toprağa verildi.

DHA | 04.06.2019 - 13:05..
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Ovacık ilçesinde 3 Haziran’da PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in naaşı memleketine gönderildi.

Şehit ailesinin ve yakınlarının hüznü, yürek dağladı.

EN KÜÇÜK KARDEŞTİ, ŞEHİT OLDU

Şehit Yücel’in cenazesi Elazığ’da yapılan törenin ardından hava yoluyla memleketi Adana’ya getirildi. Bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenilen Eren Yücel’in cenazesi Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan baba evine götürülüp helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

Şehit ailesinin acılı bayramı

ŞEHİDİN BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Mezarlıkta düzenlenen törene AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri yetkililer, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Cabbar ile kardeşi Emre Yücel törende güçlükle ayakta durabildi.

Şehit ailesinin acılı bayramı

BAYRAM GÜNÜ GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehidin annesi Sevtap, kız kardeşi Ebru Yücel ile akrabaları uzun süre gözyaşı döktü. Ömer Çelik, aileye başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in naaşı toprağa verildi.

Şehit ailesinin acılı bayramı

Şehit ailesinin acılı bayramı

Şehit ailesinin acılı bayramı



Şehit ailesinin acılı bayramı

Şehit ailesinin acılı bayramı



Şehit ailesinin acılı bayramı

Şehit ailesinin acılı bayramı

Şehit ailesinin acılı bayramı

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