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Afyonkarahisar'da şehit anneleri için yazılan duygulandıran reçete

Doktorun, şehit yakınlarının hastanelerde daha iyi şartlarda hizmet alabilmesi reçeteye talimat yazdı.

AA | 21.08.2019 - 13:32..
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Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Opr. Dr. Kadir Gökhan Saçkan'ın, personele hitaben, şehit yakınlarının hastanelerde daha iyi şartlarda hizmet alabilmesi için reçeteye yazdığı talimat beğeni topladı.

"ŞEHİT ANASI BAŞVURURSA ÖNCE ELLERİNİ ÖPÜN"

Saçkan, kamu hastanesi personeline hitaben reçeteye yazdığı, "Kıymetli arkadaşım, Afyonkarahisar'daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin, tedavisi sürecinde dua alın, o hepimizin nasibidir." talimatını, anlık mesajlaşma uygulamasından paylaştı.

Afyonkarahisar'da şehit anneleri için yazılan duygulandıran reçete

"KEŞKE HER KAMU KURUMUNDAN BÖYLE HASSASİYET GÖRSEK"

Şehit ve gazi ailelerinin de bundan büyük mutluluk duyduğunu belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, "Keşke her kamu kurumundan böyle hassasiyet görsek. Ülkemizde her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu zamanda böyle hassas bir reçetenin yazılması, bizlere dünyanın en güzel 'ilacı' oldu." diye konuştu.

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