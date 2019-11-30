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Şehit annesi 17 yıl önce oğluna yazdığı mektubu geri aldı

İzmir'de, yaşayan Zehra Dolunay (51), PTT tarafından düzenlenen bir kampanyada, 2023 yılında teslim edilmek üzere oğluna bir mektup yazdı. Oğlu şehit olan acılı anne mektubu geri aldı.

DHA | 30.11.2019 - 14:13..
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2002 yılında PTT Genel Müdürlüğü'nce başlatılan, ''Cumhuriyetin 100. yılına mektup'' kampanyasına katılan Zehra Dolunay (51), o zamanlar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay'a mektup yazdı.

Yıllar sonra, Hakkari'de Jandarma Teğmen olarak görev yapmaya başlayan Güngör Dolunay, geçen yılın haziran ayında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 29 yaşında şehit düştü.

Anne Zehra Dolunay, oğluna 2023 yılında okuması üzere yazdığı mektubu, o şehit olunca PTT yetkililerinden geri istedi. Annenin sesine kulak veren PTT yetkilileri, dün mektubu teslim etti.

Oğlu şehit olunca, 2023'te ona ulaştırılacak mektubu geri aldı -1

Şehit annesi 17 yıl önce oğluna yazdığı mektubu geri aldı VİDEO


''BEN OLMAM DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM, AMA OĞLUM YOK''

Gözyaşlarına hakim olmayan anne Zehra Dolunay, mektubu, çocuklarına hatıra kalması ve sürpriz olması için yazdığını belirterek, "Oğlum şehit düşünce mektubu PTT'ye dilekçe yazıp, geri istedim. Sağ olsunlar benimle ilgilendiler. Dün de getirip teslim ettiler. Mektubu, teslim edecekleri kimse olmadığı için istedim. Aslında diğer oğlumun ismi de yazıyordu ama ben yine de istedim. Henüz mektubu açmadım. Şehit olan oğlumun eşi ve kardeşi 'açalım' derlerse açacağız, 'açmayalım' derlerse belki de hiç açmayacağız. Mektubun içeriğini hiç hatırlamıyorum, aklımda yok. Sadece iki kardeşin beraber bu mektubu okumasını istediğimi, bunu yazdığımı hatırlıyorum. Yanlarında eşleri varsa, çocukları varsa beraber okusunlar istedim. Ben, ben olmam diye düşünmüştüm, ama ben varım oğlum yok" dedi.

Oğlu şehit olunca, 2023'te ona ulaştırılacak mektubu geri aldı -2

Oğlu şehit olunca, 2023'te ona ulaştırılacak mektubu geri aldı -3

Oğlu şehit olunca, 2023'te ona ulaştırılacak mektubu geri aldı -4

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