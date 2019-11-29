Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Bartınlı Jandarma Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz şehit düştü.

Şehidin naaşı, Bartın Devlet Hastanesi morgundan sabah saatlerinde alınarak Büyükkızılkum köyündeki baba ocağına getirildi.

"GİTME OĞLUM"

Şehidin annesi Ayşe Yılmaz, oğlunun tabutuna sarılarak ‘Gitme oğlum’ diye ağıtlar yaktı. Şehidin babası ise taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi. Şehidin kardeşi Berat ise ağabeyinin tabutunun ardından gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit annesinden yürek yakan sözler VİDEO