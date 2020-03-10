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Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler

Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın ailesi, şehidin hatıralarını yaşatmak için evlerinin yanına bir müze yaptı. Trabzon Valisi ve Belediye Başkanı da müzeye Baştan'ın balmumu heykelini yaptırıp gönderdi.

İHA | 10.03.2020 - 10:36..
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Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler

Siirt'in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkinde askerlerin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2018 yılında şehit düşen Trabzonlu uzman çavuş Bahattin Baştan'ın ailesinin acısı dinmiyor.

Şehidin Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Taşocağı mahallesindeki baba ocağında hatırasını yaşatmak isteyen Baştan ailesi kıyafetlerinin, özel eşyalarının, ayakkabılarının ve askeri malzemelerini bir araya toplayarak müze yaptı.

Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler

4 yıl boyunca uzman çavuşluk görevini sürdüren ve birçok hizmet ödülü alan şehidin anılarını yaşatmaya çalışan Baştan ailesine sürpriz bir hediye verildi.

BALMUMU HEYKELİ HEDİYE EDİLDİ

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun girişimleriyle Samsun’daki bir heykeltıraşa şehit Bahattin Baştan’ın balmumu heykeli yaptırıldı.

Trabzon’a getirilerek müzeye konulan balmumu heykeli Baştan ailesine duygusal anlar yaşattı.

Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler

Baştan ailesinin 12 çocuğundan biri olan şehit Bahattin Baştan’ın müzesi vatandaşların da yoğun ilgisini çekiyor.

"HER GÜN ÜZÜLÜYORUM"

Şehidin annesi Emine Baştan oğlunun hasretini balmumu heykeli ile gidermeye çalışıyor. Anne Baştan, “Çok üzülmüşüm. Konuşacak durumda değilim. Resimlere oğluma daha çok benziyor. Bu da benziyor ancak o kadar değil. Her gün üzülüyorum.” dedi.

Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler

"BİZE HEDİYE ETTİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Şehidin ablası Şükran Baştan, balmumu heykelini ilk gördüğünde duygusal anlar yaşadığını belirterek, “Kardeşimin hatıralarını yaşatabilmek için anılarının kaybolmaması için onu yaşatmak için böyle bir müze düşündük. Sağ olsun Valimiz İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediyemiz Murat Zorluoğlu böyle bir şeyi yaptırıp bize hediye ettiği için kendilerine çok teşekkür ederim. Onların düşüncesiydi. Nasıl bir duygu derseniz ben onu ilk gördüğüm zaman bir an kardeşimin geldiğini düşünerek içimden bir şeyler koptu. Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım. Şehitlerimize değer verip böyle şeyler düşündükleri için hepsine şükranlarımı sunuyorum. Zaman zaman buraya gelerek kardeşimi ziyaret ediyorum.” şeklinde konuştu.

Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler

Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler

Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler

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