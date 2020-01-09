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Şehit askerler, törenle memleketlerine uğurlandı

Suriye’nin Resulayn kentinde, kontrol noktasında teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 asker, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

DHA | 09.01.2020 - 11:35..
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, teröristlerden arındırılan Suriye’nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyündeki kontrol noktasına dün teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda, harekat kapsamında Resulayn'da görev yapan Astsubay Sinan Köse (25), Uzman Çavuş Erol Yanık (26), Uzman Onbaşı Halil Karakoç (25) ve Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (25) şehit oldu.

Şehit askerler, törenle memleketlerine uğurlandı

ASKERLER İÇİN TÖREN

Saldırıda şehit olan askerler bölgeden alınarak, Ceylanpınar'a getirildi. Şehadet haberleri ile ailelerini yasa boğan 4 askerin naaşları, bugün Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak tören için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Şehit askerler, törenle memleketlerine uğurlandı

GAZİANTEP, MARDİN VE MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Saygı duruşuyla başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından şehit uzman Çavuş Erol Yanık Gaziantep'e, uzman onbaşı Fatih Akbulut Mardin'e helikopterle, Astsubay Sinan Köse ile Uzman Onbaşı Halil Karakoç ise askeri uçakla Mersin'i uğurlandı.

Şehit askerler, törenle memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler, törenle memleketlerine uğurlandı

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