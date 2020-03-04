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İdlib şehidinin acı haberi Elazığ'daki ailesine ulaştı

Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun’un acı haberi, Elazığ’ın Baskil ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

DHA | 04.03.2020 - 15:54..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun’un şehadet haberi, Baskil ilçesine bağlı Karaali köyü Büyüler mezrasında yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi.

Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine, Türk bayrakları asıldı.

İdlib şehidinin acı haberi Elazığ'daki ailesine ulaştı

YARIN ELAZIĞ'DA TOPRAĞA VERİLECEK

8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, acılı aileye başsağlığı diledi.

İdlib şehidinin acı haberi Elazığ'daki ailesine ulaştı

Şehit Coşkun, yarın Elazığ'da toprağa verilecek.

İdlib şehidinin acı haberi Elazığ'daki ailesine ulaştı

İdlib şehidinin acı haberi Elazığ'daki ailesine ulaştı

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