İdlib şehidinin acı haberi Elazığ'daki ailesine ulaştı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinde, kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Tel Abyad ve Resulayn'da çocukların yüzü gülüyor

Göçmenlerle birlikte Yunan sınırını 2 kez geçen ve polislerden dayak yiyen şahıs yaşadıklarını anlattı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Maire, koronavirüs salgını ile ilgili aldıkları kararları açıkladı.

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Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

Apple'ın düzenlediği, iPhone 11 serisi ile çekilen en iyi gece fotoğraflarının kazananları belli oldu.