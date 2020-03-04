İdlib şehidinin acı haberi Elazığ'daki ailesine ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun’un şehadet haberi, Baskil ilçesine bağlı Karaali köyü Büyüler mezrasında yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi.
Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine, Türk bayrakları asıldı.
YARIN ELAZIĞ'DA TOPRAĞA VERİLECEK
8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, acılı aileye başsağlığı diledi.
Şehit Coşkun, yarın Elazığ'da toprağa verilecek.