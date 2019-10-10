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Şehit ateşi Manisa’ya düştü

Tel Abyad kentine sınır olan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine havan mermisi düşmesi sonucu şehit olan memurun acı haberi baba evine ulaştı.

İHA | 10.10.2019 - 19:13..
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

YPG SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Akçakale ilçesine havan mermisi düşmesi sonucu şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş’in acı haberi, Salihli ilçesindeki ailesine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara ve İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından verildi. Öte yandan şehit olan Güneş’in bekar olduğu öğrenildi.

Şehit ateşi Manisa’ya düştü

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