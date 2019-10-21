Şehit babaları sınırdaki çocuklara harçlık dağıttı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek devam ediyor.

ŞEHİT EVLADININ ANISINA HARÇLIK DAĞITTI

Birçok şehit babası, harekata destek vermek amacıyla sınırın sıfır noktasına geldi. Kentte bir dizi temaslarda bulunan şehit aileleri, daha sonra ise sınır hattını gezdi. Şehit babası İbrahim Taşdemir ise sınır hattındaki çocuklara, şehit evladının anısına harçlık dağıttı.

ÇOCUKLAR MUTLULUKTAN HAVAYA UÇTU

Sınırdaki çocuklar Şehit Babası İbrahim Taşdemir'den harçlık almak için birbirleriyle yarıştı. Harçlıklarını alan çocuklar, neşeyle uzaklaştı.