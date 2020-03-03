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Şehit babası: Gerekirse beni de Suriye'ye götürsünler

Esad rejiminin hain saldırısında şehit olan 34 askerden biri olan Batmanlı sözleşmeli er Cuma Bağatur’un babası Mehmet Bağatur, "Vatan sağ olsun" dedi.

İHA | 03.03.2020 - 13:54..
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İdlib’deki hava saldırısında şehit olan tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur, memleketi Batman’ın Sason ilçesinde toprağa verildi.

Burada taziyeleri kabul eden er Cuma Bağatur’un 1995 yılında gazi olan babası Mehmet Bağatur, gerekirse kendisinin de Suriye'ye gidebileceğini söyledi.

"BENİ DE GÖTÜRSÜNLER"

Baba Bağatur, "Vatan sağ olsun, benim evladım vatan evladıydı bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bütün şehitler benim oğlum gibiler Allah rahmet eylesin hepsine gerekirse beni de götürsünler, devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Şehit babası: Gerekirse beni de Suriye'ye götürsünler VİDEO

Şehit babası: Gerekirse beni de Suriye'ye götürsünler

Şehit babası: Gerekirse beni de Suriye'ye götürsünler

Şehit babası: Gerekirse beni de Suriye'ye götürsünler

Şehit babası: Gerekirse beni de Suriye'ye götürsünler

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