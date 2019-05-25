Şehit binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in intikamı alındı

Tunceli'de yapılan terör operasyonda yaralandıktan sonra saklandığı mağarada ölen teröristin 300 bin TL ödüllü gri listede aranan 'Ferhat' kod adlı Ertan Erol olduğu belirlenirken, teröristin binbaşı Yavuz Sonat Güzel ve 3 askerin şehit edilmesinde yer aldığı belirlendi.

ESKİ HDP'Lİ VEKİLİN KARDEŞİ

Teröristin babası 25 yıl muhtarlık yaptığı ve 2018 yılında terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan görevden alındığı, ablası HDP'li eski vekil Songül Erol Abdil’in de 2004-2009 yılları arasında HDP'den Tunceli Belediye Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.