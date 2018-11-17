Şehit Cemil Kaçmaz'a veda

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) önde gelen unsurlarından Hamza Tümeni, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda başlatacağı olası bir askeri harekata karşı hazırlık yapıyor.

Her yaş ve kesime hitap eden yüzlerce yayınevine ev sahipliği yapan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı pazar gününe kadar açık olacak.

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Hollanda'nın bisiklet takıntısı nereden geliyor

Ne otomobilin bugünkü halini almasında esas olan icatlar, ne motorlu araçlar, ne de benzinli arabalar Hollanda’nın bisikletini alt edemedi.