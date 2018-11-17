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Şehit Cemil Kaçmaz'a veda

Teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Cemil Kaçmaz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

DHA | 17.11.2018 - 14:35..
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22 yaşında şehit düşen Cemil Kaçmaz'ın cenazesi, Öztürk Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi.

ACI DOLU ANLAR

Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, şehidin ailesi, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin babası Yaşar Kaçmaz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Acılı anne Döne Kaçmaz ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in cenaze namazını kıldırıp helallik almasının ardından şehit Kaçmaz, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Cemil Kaçmaz'a veda

Şehit Cemil Kaçmaz'a veda

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