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Şehit cenazesi 22 yıl sonra silah arkadaşlarının yanında

Şırnak’ın Uludere ilçesi kırsalında 1997 yılında şehit olan Jandarma Er Kazım Çetin’in cenazesi, ailesinin başvurusu üzerine yerinden alınarak silah arkadaşlarının yanına defnedildi.

DHA | 27.03.2019 - 12:10..
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Şehidin ailesi ilgililere başvurarak, 22 yıl önce cenazesi Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi Şehir Mezarlığına defnedilen çocuklarının aynı mezarlık içinde  ’Şehitlik’ bölümüne nakledilmesini istedi.

ŞEHİDİN NAAŞI ÇIKARILDI, YENİDEN ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLDİ

Şehit ailesinin talebi üzerine Sandıklı Belediyesi ekipleri diğer devlet yetkilileri tarafından cenaze mevcut yerinden çıkartıldı. Şehidin naaşı, dini vecibeler yerine getirilerek yaklaşık 20 metre uzaklıktaki Şehitlik bölümünde yeniden defnedildi.

Şehidin babası 74 yaşındaki Mustafa Çetin; “Oğlum Uludere’de 1997 yılında şehit oldu. Oğlumun mezarının buraya nakledilmesini, diğer şehitlerin arasına aynı hizaya konmasını istedik. Sağ olsun devletimiz yardım etti ve oğlumun cenazesini şehitliklerin arasına aldırdık.” dedi.

Şehit cenazesi 22 yıl sonra silah arkadaşlarının yanında

Şehit cenazesi 22 yıl sonra silah arkadaşlarının yanında

Şehit cenazesi 22 yıl sonra silah arkadaşlarının yanında

Şehit cenazesi 22 yıl sonra silah arkadaşlarının yanında

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