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Şehit cenazesinde sosyal medya derdine düştüler

İdlib şehidi Teğmeni, son yolculuğuna on binler uğurlarken, sosyal medya hesaplarına paylaşım için içerik arayanlar da vardı.

Haber Merkezi | 01.03.2020 - 09:07..
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Şehit cenazesinde sosyal medya derdine düştüler

Rusya destekli Esad rejimin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısı sonucu geçtiğimiz gün 33 askerimiz şehit olmuştu.

Şehit cenazesinde sosyal medya derdine düştüler

Düzenlenen hava saldırısında şehit düşen kahraman 33 askerimizden biri olan 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun memleketi Konya’nın Tepekent Mahallesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi

Şehit cenazesinde sosyal medya derdine düştüler

ŞEHİDİ ON BİNLER UĞURLADI

İdlib şehidi on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Tepekent mezarlığında göz yaşları içinde toprağa verildi.

Şehit cenazesinde sosyal medya derdine düştüler

Cenaze töreni sırasında birçok kişi sosyal medya hesaplarına içerik oluşturmak telefonlarına sarılması tepkilere de neden oldu.

Şehit cenazesinde sosyal medya derdine düştüler

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