Şehit cenazesinde sosyal medya derdine düştüler

Rusya destekli Esad rejimin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısı sonucu geçtiğimiz gün 33 askerimiz şehit olmuştu.

Düzenlenen hava saldırısında şehit düşen kahraman 33 askerimizden biri olan 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun memleketi Konya’nın Tepekent Mahallesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi

ŞEHİDİ ON BİNLER UĞURLADI

İdlib şehidi on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Tepekent mezarlığında göz yaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze töreni sırasında birçok kişi sosyal medya hesaplarına içerik oluşturmak telefonlarına sarılması tepkilere de neden oldu.