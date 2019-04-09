Şehit çiftin ismi halı sahaya verildi

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönünü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan halı sahaya, 2011 yılında teröristlerin düzenlediği saldırıda halı sahada futbol oynarken şehit olan komiser Cem Kermen ve aynı saldırıda maçı izlediği sırada şehit edilen öğrtemen eşi Dilay Kermen'in adı verildi.

DOSTLUK MAÇI YAPILDI

Halı sahanın açılışı, Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, vali yardımcıları, hakim ve savcıların yer aldığı iki takımın dostluk maçı ile gerçekleştirildi.

TUNCELİ HUZUR KENTİ OLDU

Halı sahadaki karşılaşma öncesi açıklamada bulunan Vali Tuncay Sonel, şehit polis memuru ve şehit öğretmen eşi adına yapılan halı saha için Spor Toto Genel Müdürlüğü de katkıda bulunduğunu, ifade ederek, halı sahanın emniyet personeli için çok önemli bir tesis olacağını söyledi: Vali Sonel, "Polis haftası sebebiyle bütün şehitlerimizi saygı minnet ve şükranla anıyoruz. Kahraman gazilerimize de aileleri ile birlikte sağlık ve afiyet diliyoruz. Tunceli'de teröristle mücadelede hem polisimiz hem jandarmamız çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdiler. Polis ve jandarma ekiplerimiz Tunceli'ye huzur şehri haline getirdiler. Terörle mücadelede alınan başarılı sonuçların ardında Tunceli hem huzur şehri oldu hem turizmi şehri hem de spor şehri oldu. Bunda kahraman güvenlik güçlerimizin katkısı çok ama çok büyüktür. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin" dedi.



























