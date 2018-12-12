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Şehit edilen Verdi'nin kardeşinden yürek burkan paylaşım

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 04:35..
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Şehit edilen Verdi'nin kardeşinden yürek burkan paylaşım

Silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi, kişisel sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı.

"SANA DAR GELMEYECEK MAKBERİ KİMLER KAZSIN"

Şehit olan ağabeyinin tayinin cennete çıktığını belirten Volkan Verdi, yaptığı paylaşımında, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni târîhe desem, sığmazsın. Ailemizin gözbebeği canım abim Altuğ Verdi'nin tayini cennete çıktı. Allah'ım seni şehitlik mertebesinde ağırlasın. Adını, namını, karakterini, sevgini sonsuza kadar yaşatacağım" ifadelerini kullandı. Volkan Verdi'nin yürek burkan paylaşımına binlerce takipçi yorumda bulanarak acılı aileye taziye dileklerinde bulundu.

Şehit edilen Verdi'nin kardeşinden yürek burkan paylaşım

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