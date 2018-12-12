Şehit Emniyet Müdürü Verdi'ye veda

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu, şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için bugün saat 09.00'da Rize Valiliği önünde tören düzenlendi.

MERSİN'E UĞURLANACAK

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Şehidimiz törenin ardından Mersin'e uğurlanacak ve burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhum şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı diliyoruz." denildi.

Rize Valiliği'ndeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meslektaşları ve yakınları katıldı. Verdi'nin acılı ailesinin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye veda ViDEO

"EN YAKININIZ GELİP SİZİ ŞEHİT EDİYOR"

Törende konuşan Rize Valisi Kemal Çeper şunları söyledi:

"İşinin ne kadar güzel yapılabileceğini gösterdi. Sayın Bakanım, biz bu caddelerde Altuğ Müdürümle yürüdük, banklarda oturduk, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Ne kadar sevildiğini gözlerimle gördüm. Altuğ Müdürümün yüzündeki gülümsemenin, samimiyetin ne kadar gerçek olduğunu gördünüz. Bu memleket çok kıymetli bir bürokratını kaybetti. O, yıllarca her türlü kötülükle mücadele etti ama takdiri ilahidir ki kalleşliğin nereden geleceğini bilemiyorsunuz. En yakınınız, insanlık gösterdiğiniz insan gelip sizi şehit ediyor.

BABAM "BEN ŞEHİT OLURUM AMA SİZ DİK DURUN" DEDİ

Dün sevgili evladımız Almira, bakanımıza sarılarak şunu söyledi, 'Babam bize, ben her zaman için şehit olurum ama ben şehit olduğum zaman dik durmanızı, bir şehit evladı gibi davranmanızı istiyorum dedi.'

Çok sevdiği ve çok sevildiği bu ilde, gözyaşlarımızla gökyüzü de ağlayarak müdürümüzü uğurluyoruz. Allah bu ile yaptığı hizmetlerden dolayı rahmet eylesin. Bu ülke bu devlet için yaptıklarından dolayı kendisine şükranlarımızı bir kez daha arz ediyorum.."

"MESLEKTAŞ GÖRÜNÜMLÜ BİR KATİL"

Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da, şehit olan Verdi hakkında şöyle konuştu:

"Bugün burada, dün öğle saatlerinde, meslektaş görünümlü bir katilin silahından çıkan hain kurşunlarla, şehadet şerbetini içen kahraman bir vatan evladına, yüreği vatan aşkıyla dolu güleryüzlü, mütevazı, halkla kaynaşmış Rize'nin genç emniyet müdürü Altuğ Verdi kardeşimizi ebedi aleme uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz.

Bizim inanacımıza göre şehitler, cennette peygamberlerden sonraki en yüksek mertebenin sahibidirler. Her müslüman Türk evladı hayatı boyunca hep şehit olmayı arzu eder, bunun için de mücadele eder. Bizim inacımıza göre kötülüklere karşı savaşırken ölenler şehit olurlar."