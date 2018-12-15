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Şehit emniyet müdürüne sosyal medyada hakarete tutuklama

Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye, sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.İ. tutuklandı.

DHA | 15.12.2018 - 15:22..
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Antalya Manavgat'ta oturan S.İ., sosyal medya üzerinden, makamında uğradığı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle, polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin, sosyal medya hesabını inceleyen polis, Altuğ Verdi hakkında çok sayıda hakaret içerikli paylaşım olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.İ., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Şehit emniyet müdürüne sosyal medyada hakarete tutuklama

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