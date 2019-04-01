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Şehit Ergen son yolculuğuna uğurlandı

Havan saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er Mustafa Ergen, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

AA | 01.04.2019 - 14:57..
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22 yaşındaki Mustafa Ergen, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düştü.

Şehit Ergen için bugün memleketi Aksaray'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Ergen son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesi Somuncu Baba Külliyesi Ervah Kabristanlığı morgundan alınarak, helallik için Taşpazar Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi. Burada, şehidin annesi Fadimana Balkış ile babası Erdal, kardeşleri Muhammed ve Emine Ergen ile yakınları gözyaşı döktü.

Şehit Ergen son yolculuğuna uğurlandı

ULU CAMİ'DE TÖREN

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Ulu Cami avlusuna getirildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Ergen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Ergen'in naaşı, İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Ergen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Ergen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Ergen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Ergen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Ergen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Ergen son yolculuğuna uğurlandı

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