Şehit Ergen son yolculuğuna uğurlandı

22 yaşındaki Mustafa Ergen, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düştü.

Şehit Ergen için bugün memleketi Aksaray'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin cenazesi Somuncu Baba Külliyesi Ervah Kabristanlığı morgundan alınarak, helallik için Taşpazar Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi. Burada, şehidin annesi Fadimana Balkış ile babası Erdal, kardeşleri Muhammed ve Emine Ergen ile yakınları gözyaşı döktü.

ULU CAMİ'DE TÖREN

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Ulu Cami avlusuna getirildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Ergen'in naaşı, İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliği'ne defnedildi.