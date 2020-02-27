Şehit eşinden yürek burkan paylaşım

Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu.

Şehit Elibol, geride hamile bir eş ve bebeği için aldığı hediyeleri bıraktı.

Baba olamadan şehit düşen Elibol'un, kısa bir süre önce 'Zeynep' adını vermeyi düşündüğü kızı için elbiseler aldığı, bunu da eşinin sosyal medyasından paylaştığı görüldü.

"BABASININ KIZIMIZA HEDİYELERİ"

Eşiyle beraber kullandığı sosyal medya hesabından çocuğuna aldığı elbiselerin fotoğrafını paylaşan şehit Elibol’un eşi Özlem Elibol, “Babasının kızımıza hediyeleri” notunu düştü.

Bu paylaşım, görenleri hüzne boğdu.

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Öte yandan Samsun’un Alaçam ilçesinde ikamet eden şehidin naaşı, bugün öğle saatlerinde Çarşamba Havalimanı'na getirilecek.

Şehit, burada yapılacak karşılama töreninin ardından ikindi namazını müteakip, Alaçam Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.