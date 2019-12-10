Şehit Esma Çevik'in baba ocağında yas var

Şırnak´ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik´in cenazesi, ailesinin Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi.

Helallik alınması için getirilen cenaze evi, bayraklarla donatılmıştı.

Çevik'in yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

Çevik'in cenazesini, evinin önünde kalabalık bir grup bekliyordu.

"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI.."

Cenaze getirilmeden önce konuşan bir yakını, “Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı orada." dedi.

Şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik VİDEO