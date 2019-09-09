Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda duygusal anlar

Isparta’da yeni eğitim öğretim yılı açılışı için tören düzenlendi.

Kentte, sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan İlköğretim Haftası etkinlikleri, Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda devam etti.

ŞEHİT ANNESİ TÖRENE KATILDI

Buradaki törene; Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yanı sıra Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç’un annesi Meryem Koç, teyze ve dayısı ile öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

"ÖĞRENİN AMA ASLINIZI UNUTMAYIN"

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, il protokolü ve okul yöneticileriyle birlikte okulun isminin değiştirilmesine karar verdiklerini dile getirerek, "Eminim ki, ilk geldiğiniz zaman bu dikkatinizi çekmiştir. Bunu neden yaptık biliyor musunuz? Şu anda burada, bu huzur ortamında, bu güvenli ortamda eğitim öğretim alabiliyorsak, anne ve babalarımızla, öğretmenlerimizle, büyüklerimizle bir arada bulunabiliyor, coşabiliyor, oynayabiliyorsak, mutlaka bu birilerinin sayesinde, birilerinin özverisiyle ortaya çıkıyor. İşte, şu anda okulunuzun ismi gördüğünüz gibi bir şehit ağabeyinizin ismi. Çocuklar, onun için ne olur öğrenelim. Ama öğrenirken de aslımızı, neslimizi, birliğimizi, beraberliğimizi unutmamamız lazım.” diye konuştu.

DUYGUSAL ANLAR

Konuşmaların ardından okulun yüksek giriş kapısı önüne çıkan Vali Ömer Seymenoğlu, ilk ders zilini çalması için zili Şehit Annesi Meryem Koç’a verdi. Şehit Annesi Koç, oğlunun adı verilen okulda ilk eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. Anne Meryem Koç, zilin çalınması esnasında duygusal anlar yaşadı.