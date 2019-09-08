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Şehit güvenlik korucusu Evren Başçı'ya veda

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 08.09.2019 - 21:36..
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Mardin’in Ömerli ilçesinde düzenlenen Şafak 127 Şehit Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuvar operasyonunda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı (35) için memleketi Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Sefa köyünde tören düzenlendi.

AİLESİ AĞIT YAKARAK SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Köy meydanına getirilen şehit Evren Başçı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. İl Müftüsü İsmail Çiçek’in duasının ardından helallik istendi. Törene katılan şehidin babası Abidin Başçı ve şehidin kardeşlerini, 4 gün önce oğlu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ı şehit veren baba Alaaddin Acar teselli etmeye çalıştı. Şehidin annesi Şirin Başçı ve eşi Suphiye Başçı, Kürtçe ağıtlar yakarak sinir krizleri geçirdi.

Şehit güvenlik korucusu Evren Başçı'ya veda

"BAYRAK İÇİN CAN VERMEYE HAZIRIZ"

Cenaze töreninin ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman şehidin babası Abidin Başçı’ya Türk bayrağı verdi. Türk bayrağını alan baba Başçı, ’’Vatan sağ olsun. Bayrak için can vermeye hazırız’’ dedi.
Törende sık sık ’Kahrolsun PKK’ ve ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atıldı.
Şehit güvenlik korucusu Evren Başçı'ya veda


Şehit güvenlik korucusu Evren Başçı'ya veda

Şehit güvenlik korucusu Evren Başçı'ya veda

Şehit güvenlik korucusu Evren Başçı'ya veda

Şehit güvenlik korucusu Evren Başçı'ya veda

Şehit güvenlik korucusu Evren Başçı'ya veda

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