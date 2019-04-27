Şehit İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı

8 aydır arızalı olan asansörde bacakları sıkışan 5 yaşındaki çocuğun kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan çocuk, şimdi yoğun bakımda...

5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 21 sığınak ve 4 EYP düzeneğinin imha edildiği operasyonda 104 kilogram esrar ele geçirildi.

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Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi'nin ifadesi

Uğradığı hakaret ve aşağılamalara sakince karşılık veren Tuğçe Selvi ifadesinde "Onurumu kırdığından dolayı davacı ve şikayetçiyim." dediği ortaya çıktı.