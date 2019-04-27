Şehit İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı

Geçtiğimiz günlerde İç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice ilçesi kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen, "Bayrak-123 Operasyonu"nda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
ŞEHİDİN İNTİKAMI ALINDI
Aynı bölgede geçen yıl bugün tabur komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un şehit edildiği anımsatılan açıklamada, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı." ifadesine yer verildi.
ATAKLAR SELAMLADI
Öte yandan teröristlerin öldürüldüğü operasyon dönüşü Atak helikopterleri askerleri ve bayrağı selamladı, o anlar kameraya yansıdı.
ATAK helikopterinin Türk Bayrağı'na selamı VİDEO