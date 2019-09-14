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1 Şehit korucu babasıyla aynı kaderi paylaştı Mardin'de 4 Eylül günü düzenlenen saldırıda yaralanan korucu Abdullatif Emen, dün şehit oldu. Emen'in babasının da 13 Eylül 1993'te şehit olduğu öğrenildi.

2 Şevket Çoruh İzmir'de darbedildi Oyuncu Şevket Çoruh, İzmir'de sergilediği oyunun ardından oyuncu Murat Akkoyunlu ile kalabalık bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

3 Bin 300 yeni hakim ve savcı alınacak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 29 Aralık 2019'da ÖSYM tarafından yapılacak sınavla bin 300 yeni hakim ve savcının alınacağını açıkladı.

4 Falcao'nun ilk maçı Avrupa basınında İlk maçında ilk golünü atan ve takımına 3 puanı kazandıran isim olan Radamel Falcao'nun performansı, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

5 Pilot nişanlısı Ece Seçkin'e Porsche hediye etti 28'inci yaş gününü kutlayan 1991 doğumlu şarkıcı, lüks hediyesinin üzerine “Boyumla dalga geçen tüm kızlara 1.50 şansı ve yere yakınlığı diliyorum.” dedi.

6 Yolun ortasındaki direk nedeniyle sürücüler zorlanıyor Trabzon’un Yalıncak mahallesinde yol ortasındaki direkler sürücüleri hem şaşırtıyor hem de tedirgin ediyor.