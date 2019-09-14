taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6867
Euro
6.2942
Altın
1488.41
Borsa
103071.8
Gram Altın
272.156
Bitcoin
58697.42

Şehit korucu babasıyla aynı kaderi paylaştı

Mardin'de 4 Eylül günü düzenlenen saldırıda yaralanan korucu Abdullatif Emen, dün şehit oldu. Emen'in babasının da 13 Eylül 1993'te şehit olduğu öğrenildi.

AA | 14.09.2019 - 11:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Şehit korucu babasıyla aynı kaderi paylaştı

Ömerli ilçesinin Tavuklu Mahallesi mevkisinde, PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcının güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildiği saldırıda yaralanan Abdullatif Emen, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde dün gece tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şehit Emen'in cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Ömerli ilçesinde toprağa verilecek.

BABASI DA 13 YIL ÖNCE AYNI GÜN ŞEHİT OLDU

Emen'in korucu babası Mehmet Emin Emen'in de 38 yaşında, 13 Eylül 1993'te Kayaüstü mevkisinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düştüğü öğrenildi.

Ömerli ilçesine bağlı kırsal Tavuklu Mahallesi'nde, 4 Eylül'de, PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit düşmüş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Şehit korucu babasıyla aynı kaderi paylaştı

Şehit korucu babasıyla aynı kaderi paylaştı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

72
Trump'tan Sisi'ye: Nerede benim favori diktatörüm

Trump'tan Sisi'ye: Nerede benim favori diktatörüm

54
Hakemden top toplayıcı çocuğa ceza

Hakemden top toplayıcı çocuğa ceza

130
Çankırı'da art arda depremler

Çankırı'da art arda depremler

55
Trabzonspor'da Obi Mikel krizi yaşanıyor

Trabzonspor'da Obi Mikel krizi yaşanıyor

108
ABD'li Müslüman belediye başkanına Türkiye tatili sorgusu

ABD'li Müslüman belediye başkanına Türkiye tatili sorgusu

22
KPSS'ye giren öğretmen adayları, atamalarda mağduriyetten endişeli

KPSS'ye giren öğretmen adayları, atamalarda mağduriyetten endişeli

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir